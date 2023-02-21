نجران 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسنفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على مكاتب العقار بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.وقامت اللجنة بزيارة 46 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما تم حصر الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.// انتهى //10:58ت م0034