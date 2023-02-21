اقتصادي/ لجنة التوطين بنجران تتابع أعمالها في نشاط مكاتب العقار
الثلاثاء 1444/8/1 هـ الموافق 2023/02/21 م واس
نجران 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس
نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على مكاتب العقار بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة 46 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما تم حصر الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.
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