لندن 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وارسو في زيارة رسمية تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين بلاده وبولندا إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.وأخبرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 23 آخرين جراء هزتين أرضيتين متتاليتين في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا، مثيرة الرعب في نفوس المواطنين بعد أسبوعين من كارثة الزلزال التي ضربت البلاد مؤخراً.ونقلت صحف الثلاثاء تحذير السلطات في ملاوي من مخاطر وصول إعصار "فريدي" المدمّر إلى اليابسة هذا الأسبوع، داعية جميع المواطنين إلى توخي أعلى درجات الحذر واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.واستعرضت الصحف البريطانية تأكيد شرطة بابوا نيوغينيا اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للبحث عن أكاديمي أسترالي تم احتجازه رهينة إلى جانب ثلاثة أشخاص محليين بمنطقة نائية بالقرب من سلسة جبال بوسافي.// انتهى //10:58ت م0035