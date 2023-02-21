إسلام آباد 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسلقي جنديان من رجال قوات حرس الحدود الباكستاني مصرعهما جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية اليوم على حاجز أمني في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية أن عناصر مجهولة شنّت الهجوم بالأسلحة الرشاشة على حاجز أمني في منطقة "مستونج" وقتلت جنديين كانا مرابطين على ذلك الحاجز.وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم وشنّت عملية تمشيط للبحث عن منفذي الهجوم، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.// انتهى //10:58ت م0036