الداير 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأسدل مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة، الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة الداير على مدى عشرة أيام، بـ 74 فعالية، و 15 ركنًا متنوعًا، و45 جهة مشاركة، و135 مزارعًا مشاركًا، و 160 أسرة منتجة، و 15 مقهى، و 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منه 2161 متدربًا ومتدربة.وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، أن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالتعاون مع محافظة الداير، حقق مبيعات بأكثر من 10 ملايين ريال، وتجاوز عدد الزوار 120 ألف زائر في عشرة أيام، مؤكدًا أن المهرجان أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للمزارعين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.وأضاف المالكي أن النجاح الذي حققه المهرجان نظير الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وحرصهما الدؤوب على إبراز الميز النسبية للمنطقة.يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالي فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان.// انتهى //11:02ت م0037