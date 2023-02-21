الدمام 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واستلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية خلال العام الدراسي الماضي أكثر من 6000 اتصال من قبل المستفيدين، من برنامج الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" والهاتف الإرشادي، والتي تسعى من خلاله إلى دفع وتجويد عجلة العملية التربوية والتعليمية والتي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على أبنائها الطلبة.وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن إدارتي التوجيه والإرشاد بقطاعي البنين والبنات، تقدمان خدمة متخصصة للتعامل الإيجابي مع الطلبة وأولياء الأمور فضلًا عن منسوبي التعليم عبر تقديم سلسلة من الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية من قبل مختصين من مشرفي ومشرفات إدارتي التوجيه والإرشاد ومكاتب التعليم على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج والذي يقدم خدماته طيلة فترة العام الدراسي.وبينت أن الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" خلال العام الدراسي الماضي، تلقى 3846 اتصالًا من قبل المستفيدين عبر تقديم حزمة من الاستشارات والموضوعات المتعددة، فضلًا عن تلقي خدمة الهاتف الإرشادي ما يزيد عن 2274 مستفيدًا من الكادر التعليمي والمجتمع المحلي في جانب الاستشارات.يذكر أن خدمة الهاتف الاستشاري "اسألني" الاستشارة المتخصصة تقدم العون لمن يحتاج المساعدة أو التوجيه من أولياء الأمور والطلبة، ومنسوبي التعليم إلى جانب مساعدة الأسرة في إيجاد فرص تحسين لمن تعاني خللًا في التعامل مع الأبناء، بالإضافة إلى إيجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، وصولًا إلى تزويد الأسرة بما هو جديد في المجتمع التربوي والتعليمي وتنمية الشعور بالمسؤولية لتظافر الجهود باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.// انتهى //11:43ت م0046