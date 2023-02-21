نجران 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة شرورة 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتضمنت الفرص المطروحة: "إنشاء وتشغيل وصيانة وترميم 12 موقعاً تجارياً سكنياً، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقعين للوحات إعلانية، وتشغيل وصيانة كشك".ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //11:58ت م0049