الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم بالرياض، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة.وتناول الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما.وثمّن لازاريني حرص المملكة العربية السعودية الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته، ودعم المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالشراكة الوثيقة بين الوكالة ومركز الملك سلمان للإغاثة.// انتهى //12:10ت م0051