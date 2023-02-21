جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي, وأعضاء ولاعبي النادي بمناسبة تحقيقهم كأس السوبر السعودي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.وهنَّأ سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي الفريق بتحقيق الكأس, راجيًا لهم التوفيق.من جانبه عبَّر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عن شكره لسموِّ محافظ جدة على دعمه أندية المحافظة.// انتهى //12:11ت م0052