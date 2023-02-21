تونس 1 شعبان 1445 ه الموافق 21 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث استعرض معه علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.وقالت في سياق آخر أنه من المتوقّع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة "بأغلبية كبيرة جدًا" يوم الجمعة القادم، في ذكرى مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، قرارًا سيشكّل "دعوة لإنهاء النزاع"، مشيرة إلى أن الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوًا كانت قد تبنّت، في مارس 2022 بـ141 صوتًا، قرارًا يطالب "روسيا بالكف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".ونقلت صحف تونس تأكيد وكالة الفضاء الروسية اليوم، أن رواد الفضاء الثلاثة العالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب للضغط في الكبسولة التي كانت ستعيدهم للأرض العام الماضي سيتمكنون من العودة على متن كبسولة بديلة في سبتمبر المقبل.// انتهى //12:30ت م0056