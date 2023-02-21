الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واستتواصل منافسات برنامج كرة السلة للمقيمين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة حتى شهر يونيو 2023م، حيث تقام منافساته كل يوم جمعة من كل أسبوع، ويتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه إلى 1000 مشارك .ويهدف البرنامج الفئة العمرية من 24 حتى 60 عاماً من المقيمين محبي كرة السلة، وذلك لتشجيع الجاليات المقيمة في المملكة على ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية لهم، تماشياً مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبرنامج جودة الحياة الهادف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية .ويأتي تنظيم البرنامج للمقيمين استكمالاً لنجاح برامج المقيمين التي أطلقها الاتحاد ومنها بطولة الكريكيت الوطنية، إضافة إلى التعاون مع فريق السباحة "مانتا ريز" الذي تمكن من استضافة برنامج سباحة الشباب المقيميين بمشاركة 16 جنسية شملت ست فئات عمرية مختلفة.// انتهى //12:32ت م0057