أنقرة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسلقي ستة أشخاص مصرعهم ، وأصيب 294 آخرون بجروح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي جنوب تركيا.وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم أن 18 مصابًا حالتهم خطرة وفقاً لمعلومات صادرة من وزارة الصحة التركية.وأوضحت "آفاد" أن تركيا سجّلت 90 هزة ارتدادية أشدها بلغت قوتها 8ر5 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال الذي ضرب أمس ولاية (هطاي) جنوبي البلاد.// انتهى //12:44ت م0058