جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسواصلت الدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي جلساتها العلمية اليوم بمحافظة جدة؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى أحكام وسائل التواصل الاجتماعي، وضوابطها، ونشر المعلومات والأخبار وتناقلها.وخرجت الجلسة بتوصيات تثري مجال التعامل مع هذه الوسائل؛ استنادًا على الأحكام والنصوص الشرعية؛ بمشاركة نخبة من العلماء، والمتخصصين في العلوم الشرعية والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية.وتناولت الجلسة الثانية موضوعي الرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة اللقطاء والمواليد مجهولي النسب في الشريعة الإسلامية، والرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين والعاملين في الأشغال الشاقة, فيما خصصت الدورة الجلسة العلمية الثالثة لضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع الشريعة.وتناولت الجلسة العلمية الخامسة أثر الأمراض النفسية الحديثة على الأهليَّة في الشريعة الإسلامية؛ وتتماشى جميع الجلسات مع دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن؛ في ظل مناقشة 160 بحثًا؛ على مدى عقد أعمال الدورة.// انتهى //12:48ت م0059