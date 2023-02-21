بريدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومدير فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بالقصيم ( وقاء ) عمر المسند ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .وبارك سموه انطلاق أعمال وتمكين مركز ( وقاء ) في المنطقة ، مثمناً الرعاية والاهتمام الذي توليهما القيادة الرشيدة - أعزها الله - لقطاع البيئة والمياه والزراعة ، مؤكداً أن المنطقة تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية المتنوعة التي تستوجب العمل للحفاظ عليها وتنميتها واستدامتها.وأشاد سموه بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الوزارة لدعم المستفيدين من خدماتها من المزارعين وأصحاب المواشي ، منوهاً بالبرامج التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة من أجل الحفاظ على البيئة، مؤكداً أهمية تكثيف المبادرات التوعوية لتنمية الغطاء النباتي.وتسلم سمو أمير القصيم تقريراً يتضمن عدداً من اختصاصات مركز ( وقاء ) وأهدافه الإستراتيجية التي تشمل تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية والحد من مخاطر الآفات والأمراض، ورفع كفاءة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ ، والبناء المتكامل للسيطرة على الأمراض الحيوانية ونواقلها وفق نهج ( الصحة الواحدة ) ، وتطوير النموذج التشغيلي الفعال للمركز وتنمية القدرات البشرية.// انتهى //14:28ت م0089