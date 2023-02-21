الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعرفة والتجارب والخبرات الميدانية، والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، فضلًا عن تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض، وتبادل الزيارات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتدريب وبناء القدرات في المجال الإنساني.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية من أجل النهوض بالعمل الداخلي المؤسسي للمركز وتطوير العمل الإنساني.// انتهى //14:33ت م0090