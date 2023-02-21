نجران 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة راشد بن محمد آل منجم.وتسلّم سموّه التقرير السنوي لفرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الذي اشتمل على أنشطة وأعمال الفرع من خلال اللقاءات الحوارية والزيارات الدورية مع الجهات الحكومية والأهلية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، إضافة إلى توقيع فرع الملك عبدالعزيز بالمنطقة لعدد من الشراكات المجتمعية، وكذلك مشاركة الفرع في الفعاليات والمناسبات الوطنية، وتنظيمه مسابقة بمناسبة يوم التأسيس، وإقامة ملتقى "شرورة تستاهل"، كما اشتمل التقرير على إنجازات الفرع التي قدمها لـ ٤٣٢٢٩ لمستفيدي برنامج "نسيج " الذي يهدف لتعزيز التعايش المجتمعي.وثمن سمو أمير منطقة نجران، الجهود التي يبذلها فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة ما حققه من نتائج متقدمة، مؤكداً أن هذا التميز لا يعكس جهود القائمين على المركز فحسب، بل يجسد حرص مجتمع المنطقة على التلاحم وصون الوحدة الوطنية.// انتهى //14:39ت م0093