بريدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالامارة اليوم ، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .وأكد سموه أهمية التشديد والتأكيد على بيانات شهادة نقل النخيل بالمنطقة ، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية وأعضاء اللجنة العليا في مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، التي أسهمت في خفض معدلاتها وفقا لما بينته إحصاءات أعمال وجهود اللجنة ساعدت في تحقيق نتائج مأمولة , منوهاً بما يلقاه قطاع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمزارعين بالمملكة من دعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - للمساهمة في تنمية هذا المنتج الوطني والمحافظة عليه.واستمع سموه لشرح من المشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع عن جهود البرامج المرتبطة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء وما تحقق لها من إنجازات ، كما اطلع على دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بعد نقل اختصاصات والمهام المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية من وزارة البيئة والمياه والزراعة الى مركز وقاء ، حيث يهدف المركز الى اتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة بهذا المجال .وأكد سمو أمير القصيم أهمية مواصلة تعزيز الحملات التوعوية بين القطاعات الحكومية والمزارعين لمكافحة سوسة النخيل, والتوسع في نطاق التوعية من خلال المشاركة في المهرجانات والفعاليات بالمنطقة وتكثيف الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل دورها لبيان آثار سوسة النخيل لحين الانتهاء منها والقضاء عليها بشكل كامل بالمنطقة , حاثاً المزارعين على أهمية التكاتف للوصول إلى الأهداف المنشودة .واطلع سموه خلال الاجتماع على ملخص التقرير السنوي لمنطقة القصيم لعام 2022م ، الذي بين أن عدد النخيل الإجمالي بالمنطقة بلغ سبعة ملايين و 542 ألف نخلة ، حيث تم فحص أكثر من ثمانية ملايين و 533 ألف نخلة .// انتهى //14:43ت م0094