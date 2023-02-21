الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس الشباب العالمي باليمن، لتدريب المعلمين والمعلمات والإداريين العاملين في المدارس على التعامل مع حالات الطوارئ، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.ومثل المركز في توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في ضمان تقديم الجودة للتدريب في حالات الطوارئ باليمن من خلال بناء وتطوير قدرات 15.250 معلمًا ومعلمة في المدارس، وتقديم خدمات التعليم المتسمة بالجودة القائمة على الأدلة وبجودة عالمية للمجتمع، وتوفير الطرق والوسائل التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية في بعض المدارس بمديرات أبين، عدن، الضالع، لحج، تعز.وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع التعليم في اليمن.// انتهى //14:44ت م0095