الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجين تنفيذيين مشتركين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.وقع الاتفاقيتين معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر.وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى التدريب المهني ودعم المهارات المهنية والتقنية للشباب والشابات في اليمن وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال التي يتطلبها السوق المحلي، وذلك في المناطق الريفية بمحافظات أبين، ولحج، والضالع، وعدن، والمهرة، ومأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والتي يستفيد منها 1.491 فردًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.وسيتم بموجب الاتفاقية الثانية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية الإسهام في الحد من الضعف وتعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة بالأزمة الإنسانية في محافظات عدن، وحضرموت، ولحج اليمنية، من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتعزيز مبادرات بناء السلام، ويستفيد من المشروع 1.084 فردًا من المتضررين والنازحين داخليًا والفئات المهمشة وذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي.وتأتي الاتفاقيتان الموقعتان اليوم استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفئات المتضررة من الأزمة الإنسانية في اليمن.// انتهى //14:45ت م0097