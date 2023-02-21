الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامج تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).وقع البرنامج معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مع المدير التنفيذي بالنيابة للمكتب جينس كريستيان واندل، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة والخبرة الميدانية، فضلاً عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل دعم المشتريات المستدام؛ كإتاحة مكتب الأمم المتحدة منصة مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة له للاستفادة منها، إلى جانب تقديم خدمات استشارية في مجال المشتريات لدعم مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال وجعلها أكثر كفاءة، إلى جانب إيحاد حلول وأدوات خاصة مثل أداة تقييم كفاءة المشتريات لتلبية الاحتياجات.كما يهدف البرنامج إلى دعم البنية التحتية المستدام و إيجاد حلول مبتكرة ومواجهة التحديات الرئيسية والمساعدة على تحقيق الأهداف، إضافة لتقديم حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة والبنية التحتية الخضراء لدعم تقديم الخدمات الحيوية وحماية المجتمعات من تغير المناخ، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والنقل. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم إدارة المشاريع، وذلك على أساس المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تدمج النهج والحلول المستدامة، كما سيُقدم مكتب الأمم المتحدة خدمات استشارية لإدارة المشروع، لتعزيز القدرة على إدارة المبادرات الخاصة للمركز بما في ذلك تقييم ممارسات إدارة المشاريع في الكيانات، وإنشاء وحدات إدارة المشروع، وتنمية القدرات.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتطوير آليات العمل الإنساني.// انتهى //14:45ت م0098