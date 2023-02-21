عمّان 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم، سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز رحيم الديحاني، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الأردن.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وتمنى السفير السديري للسفير الديحاني، المزيد من التوفيق في مهامه الدبلوماسية القادمة.// انتهى //14:49ت م0099