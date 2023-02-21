الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسعقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث اليوم جلسة علمية بعنوان " أثر الأوبئة في الصراع، شارك فيها معالي وزير الصحة بجمهورية الصومال الدكتور علي حاج آدم أبو بكر، والمستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس محمد جمال الساعاتي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان محمد الشامسي، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة اليونيسيف أديل خضر، ومساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية الدكتورة حنان بلخي، ونائب مدير الاستجابة للطوارئ بمؤسسة بيل وميليندا غيتس الدكتورة فاليري نكامغانغ بيمو.وأوضح وزير الصحة الصومالي بأن لدى الصومال 10 خدمات صحية فقط وهو أدنى عدد من الخدمات الصحية مقارنة بدول العالم، مطالباً بالاستثمارات المستدامة بالصومال وتقديم الرعاية الصحية والعناية بصحة الأطفال والنساء وتأسيس برامج تدريب وتدخل طبي سريع، إضافة إلى توفير الدعم والحلول والعمل مع شراكات دولية، مشيراً إلى أن ثلث سكان الصومال يعيشون تحت خط الفقر .ودعا مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان محمد الشماسي لتضافر جهود العاملين في الحقل الإنساني لرفع مستوى الجاهزية وإغاثة المنكوبين ، مشيراً إلى أن الإمارات تملك نظام إنذار مبكر لتتبع حالات جائحة كورونا منذ عام 2019, و نريد أن ننقل خبراتنا داخل دولة الإمارات وخارجها.وقالت مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية الدكتور حنان بلخي إن المنظمة تتعامل مع المئات من الدول ولديها العديد من المكاتب في العالم وبنية إستراتيجية معقدة، متحدثة عن الأمراض وخصائصها والعوامل الناقلة لها، مطالبة الدول بأن تضع يدها على العصب الحساس ليعرفوا ما العوامل المسببة للأمراض.كما تطرق المشاركون عن مسببات نقص الرعاية الصحية وتأثير الكوارث الطبيعية على الصحة النفسية للأطفال، ومعاناة الدول من جائحة كورونا التي تركت أثراً ثقيلاً على المنظومة الصحية الدولية.كما عقدت جلسة بحثية فرعية بعنوان "البحوث والدراسات في العمل الإنساني وأهداف التنمية المستدامة باللغة الإنجليزية"، بمشاركة مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة هناء عمر، والمتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، ورئيس وحدة طب المجتمع بكلية الطب بجامعة المعرفة الدكتور أمين باوزير، وعدد من المختصين والخبراء في المجال الإنساني.// انتهى //14:49ت م0100