الطائف 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه بالمحافظة اليوم ، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لإنشاء الطرق المهندس عبدالله بن سليمان السليمان والوفد المرافق له .وجرى خلال الاستقبال مناقشة مشروعات النقل في المحافظة وبحث سبل التطوير، ومعالجة التحديات التي تواجه الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها الرامية لتعزيز جودة الحياة في محافظة الطائف، وإستراتيجية قطاع الطرق في المحافظة، وأبرز المنجزات التي تحققت في المحافظة مؤخراً، إضافةً إلى أهم المشاريع المستقبلية للطرق في المحافظة .وحث سموه خلال الاجتماع بذل اقصى الجهود ومتابعة سير عمل المشاريع وفرص التطوير ومعالجة كافة التحديات التي تواجه الوزارة بما يسهم في استمرار مشاريعها التنموية في المحافظة.// انتهى//14:49ت م0101