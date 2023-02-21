الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع صنائع المعروف لدعم العمليات الجراحية في السودان ، ويستفيد منه 136 فردًا ، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.ومثل المركز في توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام للمركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.وتهدف الاتفاقية إلى تخفيف المعاناة عن كاهل بعض المرضى في السودان من الفئات الأشد احتياجًا من خلال تكفل المركز بتنفيذ العمليات الجراحية في مختلف المجالات الطبية، مثل علاج كسور الأيدي والأرجل وعمليات تثبيت غضاريف العامود الفقري، وإزالة الغدة الدرقية وغيرها من العمليات الجراحية.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لدعم القطاع الصحي في السودان وتعزيز الصحة العامة في الدول ذات الاحتياج .// انتهى //14:50ت م0102