المنامة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأقفل المؤشر العام اليوم عند مستوى 1,935.88 نقطة بانخفاض قدره 2.08 نقطة مقارنة بإقفاله السابق، كما أقفل المؤشر الإسلامي عند مستوى 658.50 نقطة بانخفاض قدره 2.87 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.وتداول المستثمرون 2.01 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 443.84 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 72 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الشركات غير البحرينية والتي بلغت قيمتها المتداولة 204.37 ألف دينار أي ما نسبته 46.04% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 191.55 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات.// انتهى //15:56ت م0127