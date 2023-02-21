المدينة المنورة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، النظام الالكتروني لبيانات المحافظات والمراكز بالمنطقة "منطقة" الذي تم إعداده بالتعاون بين الإدارة العامة للتميز المؤسسي والإدارة العامة لتقنية المعلومات في إمارة المنطقة.ويأتي النظام الالكتروني في إطار توجه إمارة منطقة المدينة المنورة لدعم التحول الرقمي، وتتضمن المنصة قاعدة بيانات شاملة لكافة المعلومات الإدارية والتاريخية والجغرافية والتنموية لمحافظات المنطقة ومراكزها، الأمر الذي يُسهم في توفير الوقت والجهد المبذول لمعالجة الإجراءات الإدارية والقرارات المرتبطة بشؤون المحافظات والمراكز.كما اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، خلال زيارة سموه لمقر الإدارة العامة للتميز المؤسسي، على نماذج أدلة الإجراءات الخاصة بأعمال الوكالات والإدارات العامة والفرعية بإصدارها الثاني، واستمع سموه إلى شرحٍ عن الدليل الموحد لأعمال كافة المراكز في إمارة منطقة المدينة المنورة.يُذكر أن إمارة منطقة المدينة المنورة تعمل على تحقيق أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي وفق أحدث الأسس التقنية من خلال مجموعة من التطبيقات والوسائط الالكترونية وذلك في إطار مستهدفات الخطط الوطنية الطموحة ومواءمة الاجراءات الإدارية والممارسات العملية مع التوجه الاستراتيجي لإمارة المنطقة.// انتهى //16:03ت م0129