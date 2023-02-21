الكويت 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.وأعرب سمو أمير دولة الكويت، عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، سائلا المولى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة، مبتهلاً إلى الله جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.وهنأ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.// انتهى //16:08ت م0130