يوم التأسيس / سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
الثلاثاء 1444/8/1 هـ الموافق 2023/02/21 م واس
مسقط 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس
هنأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له - أيده الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.
// انتهى //
16:09ت م
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