عمّان 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسهنأ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //16:13ت م0133