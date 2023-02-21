الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في مقر مجلس الشورى بالرياض اليوم، سفيرة ورئيسة البعثة السعودية إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية الأستاذة هيفاء بنت عبد الرحمن الجديع.وفي مستهل اللقاء، قدَّم معاليه التهنئة للأستاذة هيفاء الجديع بتعيينها سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين ورئيسةً للبعثة السعودية إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، متمنياً لها التوفيق والسداد في أدائها لمهامها.وجرى خلال اللقاء الحديث عن الدبلوماسية البرلمانية وأهميتها، وعن سبل تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.حضر اللقاء عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتور أيمن بن صالح فاضل.// انتهى //16:13ت م0134