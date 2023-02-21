الدوحة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بنسبة 0.21، أي بواقع 22.51 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 694.23 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 123 مليوناً و873 ألفاً و370 سهماً، بقيمة 434 مليوناً و73 ألفاً و432.244 ريالاً قطرياً، نتيجة تنفيذ 14421 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 39 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابقة.// انتهى //16:14ت م0135