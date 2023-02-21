جيزان 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارتي التوجيه الطلابي والإشراف التربوي "بنين- بنات" اليوم ؛ ورشة عمل "تحديات وحلول تعزيز الانضباط المدرسي " وذلك بمركز القيادات ، بمشاركة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات " رحاب مسلم ومديري مكاتب التعليم ومشرفي التوجيه الطلابي والإدارة المدرسية وعدد من أولياء الأمور .واستهدفت ورشة العمل المجتمع التعليمي بمشاركة أولياء الأمور؛ لمناقشة الانضباط المدرسي والعوامل المؤدية إلى تعزيزه، إضافة إلى عقد مجموعات تركيز تستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لمناقشة أسباب الغياب والآثار المرتبة عليه والحلول المقترحة في عينة من مدارس مكاتب التعليم بنين بنات.وناقشت الورشة كذلك العديد من المحاور المتمثلة في التحديات التي تواجه تعزيز الانضباط المدرسي، والآثار النظامية والسلوكية والقانونية والاجتماعية المترتبة على عدم دقة رصد الغياب في المدارس، وأفضل الممارسات المطبقة حالياً على مستوى إدارات التعليم والمكاتب والمدارس التابعة لها في تعزيز الانضباط المدرسي، وأبرز الحلول التقنية والتثقيفية والسياسات المتبعة على مستوى إدارات التعليم والمدارس التابعة لها في معالجة وتعزيز الانضباط المدرسي .// انتهى //16:21ت م0138