جيزان 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسبدأت أسواق منطقة جازان، استقبال بواكير المانجو الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون بعرض إنتاجهم للبيع.وتمتاز أشجار المانجو بإنتاجها الغزير أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى التي يتم زراعتها بالمنطقة، فيما تراوحت أسعار المانجو ما بين 50 -200 ريال للكرتون الذي يزن بين 30 و45 كيلو جرامًا بحسب نوع المانجو.وتوقع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة، التي بدأت في الارتفاع التدريجي ما سيسهم في عرض أصناف متعددة من المانجو ومنها: "التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو صنَارة، والكنت، والكيت، والبلمر، والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والفاو الزل، والفندايكي، والسوداني".ووفقًا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، فإن عدد مزارع المانجو في المنطقة بلغت أكثر من 19109 مزرعة، فاق عدد أشجارها 1,000,000 شجرة، تنتج 65,000 طن من ثمار المانجو سنويًا.مما يذكر، أن زراعة المانجو دخلت إلى منطقة جازان من قبل مركز الأبحاث الزراعية مابين عامي 1982 – 1984م من أمريكا، ومصر، وأستراليا لدراسة مدى ملاءمة الأصناف المدخلة للظروف البيئية بالمنطقة، وخلال سنوات البحث أثبتت جميع الأصناف المزروعة ملاءمتها لتربة وأجواء المنطقة.// انتهى //16:24ت م0141