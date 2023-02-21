جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أكثر من 50 فعالية وذلك احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس تحت شعار " يوم بدينا" ، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام- وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.ويشتمل الاحتفال على العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج في جميع قطاعات الجامعة، والتي يشارك فيها الطلبة ومنسوبي الجامعة ومنها العرضة السعودية وألعاب شعبية، والخيمة التراثية، وركن الأزياء التراثية والأكلات الشعبية، وركن التأسيس حيث تعرض فيه معلومات تاريخية، ومعرض صور ورسم لبعض الاعمال الفنية الوطنية في أحد مرافق الجامعة وإقامة معرض افتراضي للصور الفوتوغرافية، وعروض مسرحية ومسابقات ثقافية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة، بالإضافة إلى مسابقات أفضل زي شعبي، وأفضل طبق شعبي.وأوضحت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم أن الجامعة تحتفي بيوم التأسيس بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بمشاركة الجميع من خلال هوياتهم ومهاراتهم واهتماماتهم في شتى المجالات وربط أبنائنا وبناتنا والجيل المعاصر بتاريخ هذه البلاد المباركة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى عهدنا الزاهر في ظل قيادتنا الرشيدة وذلك ليكونوا فخورين بماضيهم العريق الذي قُدمت فيه التضحيات لبناء وطن شامخ ومزدهر وليكملوا مسيرة العطاء والتطور.من جانبه بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد أن الاحتفاء يشارك فيه جميع الطلاب والطالبات وهيئة أعضاء التدريس والمنسوبين حيث تنوعت الفعاليات والتي ستنظم في جميع مرافق الجامعة حيث تقدم لوحات تراثية ومسابقات متنوعة عن يوم التأسيس وندوات ومحاضرات وورش عمل وأركان تعريفية بيوم التأسيس ومشاركات الطلبة فيها، كما تم تخصيص فقرات وفعاليات عن العادات التراثية القديمة والزي السعودي.//إنتهى//17:24ت م0183