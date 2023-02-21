جدة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مجموعة مختارة من الأفلام السعودية والعربية والعالمية، خلال أسبوع سينما العُلا الذي تستضيفه منطقة الجديدة، صُمّمت خصيصًا لتكون الواجهة الحيويّة الأحدث لمنطقة العُلا.وستلقى الأفلام القصيرة والروائية التي حازت على جائزة الجمهور الضوء على حيوية السينما السعودية والعربية في مهرجان العُلا، بحضور المخرجين، تشمل فيلم "سطّار" وهو دراما كوميديّة سعودية، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من خمسة أفلام قصيرة دولية من: الهند وسنغافورة وغانا والصومال، تقدم هذه الأفلام رؤى حول الثقافات الأخرى من بعض صانعي الأفلام، فيما سيُعرض فيلم "العمّة"، والفيلم المصري الكلاسيكي " خلّي بالك من زوزو ".وستتاح الفرصة لصانعي الأفلام والمبدعين الناشئين لحضور حلقة نقاش يوم 3 مارس حول الموجة الجديدة للسينما السعودية، كما سيتبع ذلك عرضًا لمجموعة من الأفلام السعودية القصيرة من صانعي الأفلام الذين يتصّدّرون الجيل الجديد من المبدعين الذين يشكّلون ملامح السينما السعودية، تتضمن عروض أفلام "شريط فيديو تبدَّل"، و"كورة"، و"رقم هاتف قديم"، و"زبرجد"، وتتبع العروض جلسة أسئلة وأجوبة مع صُناع الأفلام.// انتهى //17:27ت م0184