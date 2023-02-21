الرباط 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أهمية تحقيق جودة التعليم وتحقيق العدالة الرقمية لضمان المساواة في اكتساب علوم الرقمنة والتعاطي معها.وأبرز الدكتور المالك، في كلمته خلال أعمال الدورة السابعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بالمغرب اليوم، على أنّ العدالة هي أساس الاستقرار ومرتكز التقدم البشري وكل نجاح مجتمعي، مشدداً على ضرورة العمل على انتفاء الفوارق في العملية التعليمية والتخطيط السليم المستشرف للمستقبل.وجدد التأكيد على أنّ الإيسيسكو تعلي من قيم العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى مبادراتها في هذا المجال سعياً إلى استعادة مجتمع التسامح الذي وسم الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها.// انتهى //17:27ت م0185