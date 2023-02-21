المنامة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واستسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أهم المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.سلم الرسالة وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة له اليوم بقصر القضيبية.وأكد ملك البحرين خلال اللقاء دعمه للجهود والمبادرات التي يقوم بها مجلس السيادة الانتقالي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان التي تصب في مصلحة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته نحو الأمن والتنمية والازدهار.// انتهى //17:29ت م0187