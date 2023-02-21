الاحساء 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمقر المحافظة اليوم , الوفود الخليجية المشاركة في المنتدى الثقافي الخليجي الثاني الذي أقامه نادي المنطقة الشرقية الأدبي برئاسة رئيس المنتدى الثقافي الخليجي الثاني ومجلس إدارة النادي محمد بودي .وقدم سموّه شكره لنادي المنطقة الشرقية الأدبي على هذا الحراك الثقافي مع الأدباء والشعراء في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكداً أهمية الأدب في حياتنا ودوره في الارتقاء بذائقة الشعوب عامة والمجتمعات الخليجية خاصة ، وأهمية الدور الذي تقوم به الأندية الأدبية والحفاظ عليها ودعمها كمكتسب وطني ثقافي ومنجز أدبي حفظ ذاكرة المكان تاريخًا وأدبًا ومعرفةًمن جهته بين رئيس النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية أن هذا التجمع الثقافي للأدباء والمثقفين يعكس روح المحبة والتعاون والإخاء الذي يسكن قلوب أهل الخليج تجاه بعضهم البعض .ثم ألقيت قصيدة شعرية ترحيبية بمناسبة زيارة الوفود للأحساء .وفي ختام اللقاء تسلم سمو المحافظ درع المنتدى الثقافي الخليجي الثاني ولوحا فنية بهذه المناسبة .// انتهى //17:32ت م0188