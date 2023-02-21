الرياض 1 شعبان 1444 الموافق 21 فبراير 2023 واسحظي المعرض المصاحب الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مدى يومين على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث حضوراً لافتاً من قبل الزوار, بمشاركة أكثر من 26 جناح من المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني للمهتمين بالأعمال الإنسانية من مختلف أطياف المجتمع الدولي.ويهدف المعرض إلى إبراز جهود الإغاثات الغذائية والدوائية ودعم المتضررين ومساعدتهم بمختلف الأعمال الإنسانية وتنسيق الجهود بين المنظمات وتنمية العمل التطوعي للشباب بمشاركة العديد من المنظمات الإغاثية والإنسانية والتنموية التي تمثل العديد من مختلف الدول، وأبرزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب, والهلال الأحمر السعودي.وحرص المعرض على التعريف بالتحالف العسكري الإسلامي لدى المجتمع الأممي وإيصال رسالة التحالف التي تهدف إلى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية للدول الاعضاء بدرجة عالية من الكفاءة إلى جانب مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية الرائدة في أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويستعرض فيديوهات عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص عمل على نحو مباشر وغير مباشر.كما استعرض المعرض أبرز إنجازات المملكة الإنمائية في الدول النامية على مدى أكثر من 48 عامًا، إذ أسهمت المملكة في تمويل أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التنمية المختلفة في 84 دولة نامية حول العالم من خلال صندوق السعودي للتنمية, بالإضافة إلى أعمال الأطفال السوريين اللاجئين "للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث"، الملتحقين بمركز التدريب والتأهيل المهني ضمن مشاريع دعم سبل العيش والتمكين، وأبرزها الأعمال الفنية التي حملت عناوين (حلم من خيام اللجوء، صانع الألعاب، طرف وأمل، حكواتي المخيم، الأيادي المبصرة، سلال من المعاناة، لا إعاقة مع الإرادة، عوناً لبعض)، وتضمنت أعمالًا يدوية، وصناعة الكروشيه والتطريز، ولوحات مصنوعة من الفسيفساء، وفن النحت على الخشب، وصناعة سلال من القش، وديكورات منزلية، وغيرها من مختلف الأعمال, إلى جانب الأعمال والخدمات والبرامج وأحدث التطورات والاستشارات والإجابة عن الأسئلة ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي.فيما قدم جناح "حياة بلا ألغام"، عرضاً مرئيا عن مشروع "مسام" لنزع الألغام عن الأراضي اليمنية ومواجهة التحديات لإزالة الألغام في المحافظات والمديريات لتطهير الأراضي وإعادتها صالحة للحياة.// انتهى //17:37ت م0189