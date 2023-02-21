الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسرفع معالي نائب المفتي العام للمملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا وقيادتنا أعواماً مديدة، وهي تنعم بالتقدم والرقي والأمن والأمان.وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن ذكرى يوم التأسيس، تذكيرٌ بالتاريخ الناصع والمشرق لتأسيس هذه الدولة المباركة على يد أسرة آل سعود، التي بنت وشيّدت هذه الدولة الشامخة قبل ثلاثة قرون في تاريخ الجزيرة العربية التي كانت تعيش حالةً من الفوضى وانتزاع الأمن والفقر والجهل، إلى أن قيّض الله هذه الأسرة المباركة التي أسست هذه الدولة القوية في نصرة الحق وأهله، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قبل ثلاثة قرون إلى يومنا هذا ولله الحمد.وأكد أن ذكرى "يوم التأسيس"، هي تذكير بالبطولات التي قدّمها حكّام الدولة السعودية منذ بزوغ فجرها الناصع الذي سطّر حقبةً تاريخية مهمة في تاريخ الجزيرة العربية في انتشار الأمن والتقدم والنهضة والتطور في مختلف المجالات.واختتم معالي الشيخ العواد تصريحه مؤكدًا أنه من الواجبات المتحتمة على المواطن السعودي، استشعار فضل هذه البلاد والمحافظة على ثوابتها التي تأسست عليها والدعاء لولاة أمرها، والمساهمة الفاعلة في البناء والتطوير والتنمية، سائلاً االله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يديم أمنها وأمانها وتقدمها وازدهارها.// انتهى //17:46ت م0192