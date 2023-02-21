الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسكرّم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، فريق عمل مركز عمليات الرياض الذكية ( Smart ROC ) في سدايا نظير جهودهم في تنظيم وإدارة الحركة المرورية المؤدية لمؤتمر ليب23 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ويدير المركز كفاءات وطنية يمثلون : وزارة الداخلية ممثلة في: (الأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية)، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأمانة منطقة الرياض.وكان المركز قد عمل على توظيف الحلول الذكية في وضع الخطة المرورية وإدارتها، حيث حدد خلال أعمال مؤتمر ليب 48 طريقًا رئيسًا مؤدياً للمؤتمر جرى متابعتها بـ +190 كاميرا مراقبة وكاميرا ذكية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تم توظيفها في قياس حالة اكتمال الطاقة الاستيعابية للمؤتمر والتنبؤ بالازدحام المروري، وذلك لتمكين إدارة الحشود وتجنب الاختناقات المرورية؛ مما أسهم في تقليل الازدحام بالطرق المؤدية إلى مقر المؤتمر بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي.// انتهى //17:52ت م0193