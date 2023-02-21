سياسي / سمو وزير الخارجية يودع سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله
الثلاثاء 1444/8/1 هـ الموافق 2023/02/21 م واس
الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وثمن سمو وزير الخارجية الجهود الطيبة التي بذلها الشيخ علي الخالد الجابر الصباح في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، متمنياً له دوام التوفيق.
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18:11ت م
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