الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وثمن سمو وزير الخارجية الجهود الطيبة التي بذلها الشيخ علي الخالد الجابر الصباح في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، متمنياً له دوام التوفيق.// انتهى //18:11ت م0195