الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير جمهورية كوستاريكا لدى المملكة السيد فرانسسكو تشاكون.// انتهى //18:11ت م0196