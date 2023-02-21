عرعر 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأنهت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام تحت شعار "يوم بدينا" من خلال تزيين الشوارع والميادين وتهيئة الحدائق العامة والمنتزهات.وشملت الاستعدادات في مدينة عرعر تركيب 2500 علم وطني وعلم بهوية يوم التأسيس وتركيب 50 مجسم و2000 متر مربع من اللوحات والتصاميم التي تحمل هوية يوم التأسيس وأحبال زينة على 500 عامود إنارة .// انتهى //18:12ت م0197