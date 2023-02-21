الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، في المقرِّ الفرعيِّ للرابطة بالرياض، المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي.وأكّد الدكتور العيسى الأهمية البالغة للجهود التي تبذلها المفوّضية في خدمة اللاجئين والنازحين حول العالم، وبخاصةٍ في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي تُفاقم هذه القضية الدولية المقلقة ومعاناتهم.من جانبه أكد غراندي مساندة رابطة العالم الإسلامي لجهود المفوّضية في خدمة اللاجئين، والمبادرات المتنوعة التي قدّمتها لدعم احتياجاتهم في المجتمعات المُضيفة، منوِّهًا بأهمية الشراكة الطويلة والوثيقة التي تجمع الجانبين، والتي كان لها أثرٌ إيجابيٌّ واسعٌ على تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين وحمايتهم.وشهِد اللقاءُ عقد مناقشاتٍ موسعةٍ؛ لتعزيز آليات التعاون المشترك بين الرابطة والمفوضية، من أجل حشد الدعم العالمي لقضايا اللاجئين والنازحين، ورفع الوعي في المجتمعات الإنسانية بالمعاناة التي يعيشونها، وما يقتضيه الواجب الإنساني والأخلاقي من احتضانهم والوقوف معهم في ظل هذه الظروف العصيبة.وأكَّد اللقاءُ أهميةَ الفتوى التي أصدرها المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، بجواز دفع الزكاة للاجئين عن طريق المفوّضية، وما أحدثَه هذا المسار المبتكر للدعم من فارقٍكبيرٍ في حياة ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم.كما ناقش اللقاءُ ابتكار مبادراتٍ مستقبليةٍ لتطوير مسار الشراكة بين الرابطة والمفوّضية من أجل دعم الاستجابة الإنسانية للاحتياجات المُلحّة للاجئين حول العالم، والإسهام في حمايتهم منالمخاطر التي تواجههم خلال رحلة اللجوء، وفي المجتمعات المُضيفة، وتفعيل برامج إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل والعيش الكريم، والعمل على إيجاد حلولٍ مُستدامةٍ لقضاياهم.// انتهى //18:45ت م0203