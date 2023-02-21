بريدة 1 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واساختتم مركز التدريب الزراعي بالقصيم، البرنامج التدريبي " التلوث البحري "، الذي تم تنفيذه بمقر المركز بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة.وهدف البرنامج إلى تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات والسيطرة والتنبؤات التحليلية اللازمة للوصول إلى الحد من التلوث البحري ومصادره والتعريف بالاتفاقيات الدولية والأنظمة البحرية للمملكة وسرعة اتخاذ القرارات الصحيحة والناجحة التي تسهم في رفع أداء وإنتاجية المشاريع السمكية ، وتخلل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية لأحد مشاريع الاستزراع السمكي بمنطقة القصيم الحديثة المغلقة .وأوضح مدير مركز التدريب الزراعي بالقصيم علي السعلو ، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحسين قدرات ومعارف العاملين بهذا المجال، مشيراً إلى أهم المشاكل البيئية في قطاع البيئة البحرية ومسببات التلوث البحري ، والسبل للحد من مصادر التلوث وإبراز الجهود الكبيرة للمملكة في مجال حماية البيئة .// انتهى //19:05ت م0204