الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, في مقر البرنامج بالرياض اليوم عدداً من وفود المنظمات الدولية على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.حيث التقى سعادته بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS» السيد جينس كريستيان واندل وبالرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أخيم شتاينر «UNDP».وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة المختلفة في اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال مشاريع تنموية تحسن من الظروف المعيشية وتلبي الاحتياجات الضرورية والطارئة، بما يسهم في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها خدمة للشعب اليمني وبما ينعكس إيجاباًعلى الأحوال المعيشية للشعب اليمني ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.واستعرض اللقاء دعم المملكة المقدم إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة والمستمر منذ عقود، كما تطرق اللقاء إلى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن.//انتهى//19:15ت م0208