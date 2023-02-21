الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ فهد بن محمد حميد الدين، أن السياحة هي الذراع الإعلامية والتسويقية؛ لتقديم المملكة كوجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي هو أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية برؤية المملكة 2030 , وكانت المملكة قد حققت في شهر يناير الماضي، من العام الجاري 2023؛ رقماً قياسياً في عدد الزوار القادمين إلى المملكة.جاء ذلك في ثنايا الحوار الثري، ضمن جلسات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية , إذ أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن القطاع السياحي هو إحدى ركائز التنمية برؤية المملكة 2030، مشدداً على تطور القطاع السياحي وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل، مقارنة بالقطاعات الأخرى، بالرغم من أتمتة معظم العمليات، كونه أحد القطاعات الإنسانية التي نجحت في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ وتحقيق قفزات نمو متسارعة.كما أشار إلى دور الهيئة السعودية للسياحة في خدمة ضيوف الرحمن؛ عبر إطلاقها لمنصة نسك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتسهيل قدوم قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من كافة شرائح المعتمرين والزوار، حيث نظمت الهيئة العديد من الجولات الإقليمية والعالمية؛ لتمكين القطاع الخاص وإبرام الشراكات المثمرة بين شركات السفر الدولية ومقدمي الخدمات المتعلقة بالعمرة والزيارة داخل وخارج المملكة.وأوضح رئيس هيئة السياحة أن منظومة السياحة تعمل على تطوير سلسلة من التشريعات والأنظمة؛ تعالج رحلة الزائر بشمولية، ابتداء بالتعريف وبناء الوعي والسمعة، مروراً بالتقديم على التأشيرات، وصولاً إلى تعزيز الربط الجوي مع أهم المدن حول العالم، والعمل على تطوير قطاع الضيافة بشكل عام، وتنظيم رحلات الزوار بكافة الوجهات.// انتهى //19:16ت م0209