جنيف 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسدعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى توفير 113,5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الطارئة بعد زلزال تركيا؛ للتركيز على التعافي المبكر مع التطلع إلى استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج في تركيا لويزا فينتون في مؤتمر صحفي في جنيف إن البرنامج يركز حالياً على المساعدة في منع تهديدات الصحة العامة للسكان المتضررين والمستجيبين لحالة الطوارئ، وكإجراء أول أرسل البرنامج 160 حاوية نفايات بحجم 770 لتراً و53 ألف كيلوجرام من الجير الحي، وأكثر من عشرة آلاف لتر من المطهرات لبلدية هاتاي لدعمها في جمع ونقل النفايات، ومعالجة الأنقاض التي قد تحتوي على رفات بشرية، وتعويض نقص إمدادات المياه النظيفة، وسيتبع ذلك المزيد .وأشارت إلى أنه بتمويل من صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ سيقدم البرنامج قريباً المراحيض المحمولة والإمدادات الإضافية وإصلاح مرافق المياه المتضررة، كما يخطط البرنامج لدعم الحكومة في المهمة الشاقة لإدارة الحطام وإزالة الأنقاض .ولفتت إلى أن تقديرات البرنامج تشير إلى أن الزلزال خلف 1,5 مليون شخص بلا مأوى، وسيتطلب بناء نصف مليون وحدة سكنية .ووفقاً للتقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الزلزال في تركيا ولد ما بين 116 إلى 210 ملايين طن من الأنقاض، وستكون هناك حاجة إلى مساحة 30 كيلومتراً مربعاً لاحتواء الحطام والركام المكدس بارتفاع ثلاثة أمتار.ويهدف البرنامج إلى مساعدة تركيا في إدارة الأنقاض بشكل صديق للبيئة وإعادة تدوير 90% منها، وخلق فرص العمل لكسب العيش في الوقت نفسه من خلال توظيف السكان المحليين للمساعدة في نقل ومعالجة الأنقاض، كما يسعى البرنامج إلى إحياء الأعمال التجارية الصغيرة، ومساعدة السلطات المحلية على تقديم الخدمات الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، وحماية آثار التراث الثقافي المتضررة والمهددة في منطقة تضم العديد من كنوز الحضارات القديمة.// انتهى //19:29ت م0210