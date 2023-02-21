جنيف 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسمع دخول الوباء عامه الرابع ، أكدت مجموعة منظمة الصحة العالمية الاستشارية التقنية بشأن لقاحات كوفيد 19 ، أن اللقاحات المتاحة لازالت توفر مستويات عالية من الحماية والوقاية من الإصابة بالمرض الشديد بسبب كافة المتحورات بما فيها المتفرعة من أوميكرون. وأشارت المجموعة الاستشارية في مقال في مجلة Nature الطبية، إلى أنه رغم الوقاية التي توفرها اللقاحات ، إلا أن الفيروس مازال يتطور منذ ظهوره .ووصفت المجموعة كيفية تقييمها للأدلة لتقديم المشورة بشأن مكونات الأجيال المتعاقبة من اللقاح ، والتحديات المتبقية وثغرات الأدلة التي يحتاج المجتمع العلمي إلى معالجتها، وبما يسمح باتخاذ القرارات المستقبلية في الوقت المناسب بشأن التعديلات. مشيرة إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة بيانات الرصد والمراقبة وتحليل التسلسل الجيني ، وطول الفترة الزمنية بين التوصيات لتحديث تركيبة اللقاح والإنتاج وبدء تلقي اللقاح ، وهو النهج غير المستدام على المدي الطويل .// انتهى //19:34ت م0211