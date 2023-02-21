الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسأعلن المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض اليوم، إقامة باقة من الفعاليات والأنشطة المختلفة المصاحبة لفعاليات ذكرى يوم التأسيس، مستهدفة زوار المتحف، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير الجاري، لتعكس الجوانب الثقافية والتاريخية لمراحل الدولة السعوديةوتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفالات ذكرى يوم التأسيس الموافقة للثاني والعشرون من شهر فبراير من كل عام، حيث تحتفي في مجملها بالتراث الثقافي المتنوع، وإبراز العمق التاريخي والثقافي للمملكة.وتقام لمدة ثلاثة أيام في مقر المتحف الوطني، بحيث تبدأ مواعيدها يومي الأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية وحتى العاشرة مساءً.// انتهى //19:35ت م0212